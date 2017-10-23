Доработка каталога запчастей.

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Есть каталог запасных частей для принтеров. К списку запасных частей также прилагается своя схема. Приложение Рис.1.

Необходимо сделать так, чтобы при наведении на строку с наименованием запчасти подсвечивалась соответствующая секция на схеме (ну или выделялась каким-либо иным образом, например цветом и т.д). Пример того, как должны быть отображен на Рис.2. И наоборот при наведении на запчасть-строка с ее названием.

8 лет назад
ShumarinaN
Наталья 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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