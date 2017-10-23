Доработка каталога запчастей.

Есть каталог запасных частей для принтеров. К списку запасных частей также прилагается своя схема. Приложение Рис.1.

Необходимо сделать так, чтобы при наведении на строку с наименованием запчасти подсвечивалась соответствующая секция на схеме (ну или выделялась каким-либо иным образом, например цветом и т.д). Пример того, как должны быть отображен на Рис.2. И наоборот при наведении на запчасть-строка с ее названием.