PHP обработка данных

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки206 просмотров

Есть 7 csv файлов с данными (таблицы ексель). В каждом информация о доменах, которые частично повторяются в файлах, но информация собрана с различных источников. Нужно вывести все в виде html подобно http://checklinks.ru/seo-analize/audit-sayta-besplatno/

HTMLPHP
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

strangerkir
Кирилл 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Все отлично, рекомендую Кирилла к сотрудничеству.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

strangerkir
Кирилл 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад