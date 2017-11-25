Нужно сделать вход через Steam (есть подробное видео на английском(если надо)), при входе через Steam у пользователя создается личный кабинет, с аватаркой/именем, пустым полем под tradeoffer. По стандарту сохранение всей информации в бд.
PHP обработка данных
Есть 7 csv файлов с данными (таблицы ексель). В каждом информация о доменах, которые частично повторяются в файлах, но информация собрана с различных источников. Нужно вывести все в виде html подобно http://checklinks.ru/seo-analize/audit-sayta-besplatno/
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