Сайт под ключ на MODX или WP

расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном

Кроссбраузерно, валидно, адаптивно.

необходимо будет залить товары через файл YML или XL с другого сайта или спарсить

разместить на хостинге

привязать домен

отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт

кнопка заказ в один клик оставляем только номер телефона одну строку

подключить емейл для приема заказов и писем

адаптация ко всем устройствам

соблюдение сроков

Просьба писать сроки и цену