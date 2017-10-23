Сайт под ключ на MODX или WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сайт под ключ на MODX или WP 

расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном 

Кроссбраузерно, валидно, адаптивно. 

необходимо будет залить товары через файл YML или XL с другого сайта или спарсить 

разместить на хостинге 

привязать домен 

отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт 

кнопка заказ в один клик оставляем только номер телефона одну строку 

подключить емейл для приема заказов и писем 

адаптация ко всем устройствам 

соблюдение сроков 

Просьба писать сроки и цену

MODXWordPress
8 лет назад
guest_15087274817576
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров