Нужно сделать вход через Steam (есть подробное видео на английском(если надо)), при входе через Steam у пользователя создается личный кабинет, с аватаркой/именем, пустым полем под tradeoffer. По стандарту сохранение всей информации в бд.
Заменить reCaptcha v1 на v2 версию в Jobberbase движке
Нужно заменить reCaptcha v1 на v2 версию в Jobberbase движке.
передам ключи и файлы для редактирования архивом.
Выбранный исполнитель
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