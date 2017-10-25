Заменить reCaptcha v1 на v2 версию в Jobberbase движке

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Завершен2 заявки184 просмотра

Нужно заменить reCaptcha v1 на v2 версию в Jobberbase движке.

передам ключи и файлы для редактирования архивом.

демка

8 лет назад
aserov12323
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

APTMACTEP
Сапачев 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$17
1 день
Отличная работа. Выполненно качественно и раньше срока.
Четкая постановка задачи и оплата выполненной работы с "премией" - рекомендую

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APTMACTEP
Сапачев 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад