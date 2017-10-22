Создание сайта

Нужно создать сайт (пример созданного сайта уже есть).

1. Нужно на сервере разместить видео (поставить флеш-плеер и разместить на него видео)

2. Сделать сайт по типу того, который будет дан (перенести его нельзя)

3. Передать управление сайтом мне. Я сама должна уметь добавлять видео, новости, и т.д.

(то есть написать какой-то более-менее внятный мануал по тому как работать с моим сайтом)

Цена оговаривается.