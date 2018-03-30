Необходимо провести технические доработки на сайте

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Необходимо провести технические доработки на сайте imperior-stone.ru по предоставленному ТЗ

8 лет назад
Cat_ya_Mir
Катерина 
42 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

key1980
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
Все хорошо, спасибо
Очень хороший заказчик, спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

key1980
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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