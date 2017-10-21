Доработка сайта на Cake PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки239 просмотров

Добрый день. 

Требуется доработка сайта согласно ТЗ во вложении. Текущий сайт http://joxi.ru/l2ZLpb1c8BlDOr

Дизайн страниц по ссылке https://yadi.sk/d/68ZnXPPo3NxJkw

Верстку предоставляем.

При заинтересованности прошу подробно ознакомиться с ТЗ и обозначить ориентировочную цену и сроки.

PHP
8 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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