Доработать скрипт сайта , подкорректировать дизайн . steam api

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок186 просмотров

Нужно доработать сайт кейсы кс го , в админке есть пару ошибок , так же нужно настроить шанс выпадения предметов зависимо от общей суммы пополнения. Ну и доработать дизайн и изменить шрифты что бы подходили под тему.

8 лет назад
sliiik
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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