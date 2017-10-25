Нужно попарсить мамбу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок302 просмотра

Нужно попарсить мамбу - фото + описания. Если был опыт - пишите, бюджет обсуждается. Количество: 10к женских анкет и 10к мужских анкет, 35% в каждой группе должно быть с описаниями.

8 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
7 дней
Работаем не первый раз, всё хорошо!
Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад