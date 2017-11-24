Сделать кнопку как на сайте + прикрутить к вордпресс.

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Завершен9 заявок346 просмотров

Всем привет, нужно сделать кнопку прикрепить чертеж как на данном сайте: http://xn--80aafimkuv2ak.xn--p1ai/

От вас сроки и цена.

Обратите внимание как меняется кнопка когда прикрепляешь файл.

А именно сама надпись в ней

С уважением Дмитрий

WordPress
8 лет назад
Kulya15
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад
$5
1 день
Все отлично, рекомендую!
всё замечательно

Заявки фрилансеров

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад