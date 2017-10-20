Нужен специалист по фреймворку Laravel 4.2 (доработать магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки169 просмотров

Есть интернет магазин созданный на фреймворке Laravel 4.2, нужно внести небольшие правки, после переноса сайта на хостинг не работает в админ панели сайта:

- не работает редактирование товаров (не переключаются вкладки)

- сменить цену доставки с 25 грн. на 35 грн.

Возможна работа на постоянной основе - обслуживание сайта.

Писать именно тем кто знает фреймворк Laravel и сможет помочь по конкретным вопросам.

Заранее спасибо.

Laravel
8 лет назад
dvigok_studio
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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