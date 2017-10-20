В скрипте, на сайте www.akfa.ru, отображающем информацию о движении груза необходимо сделать изменение. При нажатии на ссылку "Отслеживание груза" в правом верхнем углу сайта появляется форма с предложением ввести номер заказа или ...
Нужен специалист по фреймворку Laravel 4.2 (доработать магазин)
Есть интернет магазин созданный на фреймворке Laravel 4.2, нужно внести небольшие правки, после переноса сайта на хостинг не работает в админ панели сайта:
- не работает редактирование товаров (не переключаются вкладки)
- сменить цену доставки с 25 грн. на 35 грн.
Возможна работа на постоянной основе - обслуживание сайта.
Писать именно тем кто знает фреймворк Laravel и сможет помочь по конкретным вопросам.
Заранее спасибо.
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