Ищу специалиста для доработки веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки208 просмотров

Есть действующий веб-сайт риэлторского агенства. Сайт находится на поддержке у разработчика, все работает, оптимизировано и т.д. Сайту требуется доработка, как по наполнению (функционалу), так и по оформлению, с целью привлечь трафик, а также заставить его продавать. От Вас нужен опыт в данном направлении и комплекс идей. Реализацией займемся самостоятельно. Жду ваших предложений с указанием стоимости работы.

8 лет назад
hammer13
Леонид 
41 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров