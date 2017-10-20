Поставить и допилить небольшой скрипт на YII+bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Привет всем!

Нужно сделать:

- поставить небольшой скрипт на фреймворке YII

- сделать несколько правок (добавить новое поле для определенных категорий пользователей, изменить порядок отображения и т.п)

Если у вы хорошо знакомы с фреймворков и php-программист - пишите пожалуйста сразу skype

Оплата по договоренности webmoney, qiwi

BootstrapPHPYii
8 лет назад
lavrador
Юрий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров