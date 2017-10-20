Добавить поле в js форму

Нужен ASP.Net Frontend разработчик со знанием JavaScript, C#, CSS, HTML, Bootstrap Есть WCF Service для получения ссылок на видео из Youtube, а также дополнительной информации с нашей БД. Нужно сделать ...
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