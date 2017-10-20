Исправить баг по выгрузке фото в соц. сети

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Есть скрипт, который выгружает данные в соц. сети. Но вот фото выгружаются искаженные, т.е. скрипт неправильно обрезает фото в пропорциях. Необходимо этот момент исправить. 

Код написан на фреймворке Yii2 

Работу принимаю только после проверки работоспособности кода.

Предоплат нет, либо БС, либо постоплата. Разработчиков не кидаю, читайте отзывы. 

Все подробности обсуждаются в рабочей области.

Yii
8 лет назад
begemot78
Иван 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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