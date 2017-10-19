Интересует создание сайта на Джумле (для примера) Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в ...
Перевести ЧПУ URL osclass по регионам с приставкой
Привести ссылку в ЧПУ URL такого формата http://site.ru/nedvizhimost/kvartiry-posytochno
На текущий момент выводит так:
http://site.ru/search/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/country,DN/category,442
верно: http://site.ru/ nedvizhimost/kvartiry-posytochno/dn/
по пути – site.ru/transport/spetstehnika/pogryzchiki/ - не отображает имеющиеся объявления. Нужно исправить ошибку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Предлагаю следующую схему, можете предложить свою более оптимальную. -Выгружаем данные через api и хуки на наш сервер. -Преобразуем в нужный формат. -Синхронизируем с Google контакты -Синхронизируем iPhone c Google Имя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Современный, с простой навигацией, понятный ребенку обучающий сайт, с платежной системой, интегрированной шахматной доской и механизмом игры с компьютером (в идеале и с компьютером и между учениками) разного уровня сложности (чтобы компьютер например играл ...Закрыт7 лет назад
- $130
Нужен парсер проверки должников по сайту федеральной службы судебных приставов (ФССП). Задача - написать API, чтобы работало без капчи и с минимальной задержкой. На входе дается массив данных по человеку (метод POST или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создать сайт такси. Дизайн и т.д. Написать формы: приема заказа и т.д. Все обрабатывающий скрипты есть, есть по ним описание и по всем полям, есть логотип.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Интеграция с СДЕК Нужно интегрировать мой интернет магазин Задание срочное Оставляйте заявки, кто готов помочьЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте ! Необходимо сделать качественный сайт доставки и сделать партнёрскую программу к нему ! Какова цена, и время разработки?Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо доработать большой серьезный проект. Есть наработки, нужно переработать согласно нового ТЗ и довести проект до релиза. На текущий момент мы имеем качественный и приятный код, но проект увеличивается, наполняется новым функционалом. ...Закрыт7 лет назад
Для тех, кто знает - 10 минут работы. Нужна небольшая помощь по js.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Задание: Требуется написать автоматический парсер по сайту недвижимости. Он будет копировать объявления с одного сайта на другой. Проверка на наличие новых объявлений каждый ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад