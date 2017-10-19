Перевести ЧПУ URL osclass по регионам с приставкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка302 просмотра

Привести ссылку в ЧПУ URL такого формата http://site.ru/nedvizhimost/kvartiry-posytochno

На текущий момент выводит так:

http://site.ru/search/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/country,DN/category,442

верно: http://site.ru/ nedvizhimost/kvartiry-posytochno/dn/

по пути – site.ru/transport/spetstehnika/pogryzchiki/ - не отображает имеющиеся объявления. Нужно исправить ошибку

8 лет назад
haubau
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4 года назад
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