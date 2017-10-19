Проект Платный курс обучению игры в Шахматы

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Современный, с простой навигацией, понятный ребенку обучающий сайт, с платежной системой, интегрированной шахматной доской и механизмом игры с компьютером (в идеале и с компьютером и между учениками) разного уровня

сложности (чтобы компьютер например играл на одном уровне после прохождения

первого модуля и у ученика был шанс играть на равных), модулей будет 3, в каждом по три вопроса trial, остальные после оплаты. Также нужна система описания урока +  тестирования-интерактива и опредения правильного/непавильного ответа и

анимрованной картинки (впоследствии герой-кот) и хвалебного слова в случае

правильного и подбадривающего выражения в случае ошибки. 

Современная цветовая гамма и наполнение, не сильно строгий стиль, но и не совсем детский (возраст посетителей сайта от 5 лет+все кто не умеет играть и хочет научиться) с элементами игрового, но «не расхлябанного»,  звуковое наполнение (джинглы при правильных/неправильных ответах, перелистывания при переходах от вопроса к вопросу)

8 лет назад
MyNameIsHope
Надежда 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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