Необходимо сделать простой сайт. На данный момент интересует стоимость и, кто готов взяться. Сейчас нам рисуют дизайн, как только пришлю готовы запускаться. Пример сайта: http://bergu.net/. Требования: 1. Адаптивная и качественная верстка верстка ...
Правки по сайту с самописной админкой
Требуется специалист для периодического сотрудничества.
Область деятельности – веб программирование, контент-менеджмент, работа с изображениями.
На текущий момент есть пару задач по сайту с самописным движком: настроить форму для подписки и поменять изображения в шаблоне.
Оплата сдельная.
Сайты:
http://familycenter.wunderpark.ru/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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