Правки по сайту с самописной админкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

Требуется специалист для периодического сотрудничества.

Область деятельности – веб программирование, контент-менеджмент, работа с изображениями.

На текущий момент есть пару задач по сайту с самописным движком: настроить форму для подписки и поменять изображения в шаблоне.

Оплата сдельная.

Сайты: 

http://wunderpark.ru/

http://familycenter.wunderpark.ru/

http://kindergarten.wunderpark.ru/

8 лет назад
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Роман отличный исполнитель, быстро и качественно выполнил задачу. Всегда на связи.
Отличный заказчик. Подробно объяснил задачу. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад