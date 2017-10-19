Реализовать проект на PHP Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки171 просмотр

Необходимо доработать часть функционала большого проекта и довести до релиза.    

Ориентировочный срок релиза: 15 января 2018 года.    

Задачи прописаны на ближайший месяц в RedMine с готовой версткой.  

На текущий момент мы имеем качественный и приятный код, но не успеваем  завершить все задачи в срок.  

Стек: PHP Yii2, REST API, PGSql/MySQL, Linux    

Опыт работы с Git/RedMine    

Требуется 100% занятость на период проекта, полное погружение как минимум до релиза.   

В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype

GitLinuxMySQLPHPYii
8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров