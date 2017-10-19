Реализовать проект на PHP Yii2

Необходимо доработать часть функционала большого проекта и довести до релиза.

Ориентировочный срок релиза: 15 января 2018 года.

Задачи прописаны на ближайший месяц в RedMine с готовой версткой.

На текущий момент мы имеем качественный и приятный код, но не успеваем завершить все задачи в срок.

Стек: PHP Yii2, REST API, PGSql/MySQL, Linux

Опыт работы с Git/RedMine

Требуется 100% занятость на период проекта, полное погружение как минимум до релиза.

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