Технический анализ сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Необходим технический грамотный глубокий анализ интернет-магазина.

Выявить все ошибки, проверить настройки canonical, пагинации и т.д.

Нужен исполнитель с большим опытом. Варианты прогона через всевозможные сервисы не рассматриваем.

В итоге хотим получить полный анализ и тз программисту для исправления ошибок. 

8 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров