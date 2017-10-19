Доска объявлений на wordpress Нужно: - доработать поиск по городам (сейчас иногда не срабатывает), чтобы искал напрямую, а не через гугл maps - в поиске загружать категории и число, где найдено поисковое ...
Добавить в JS скрипт поддержку пальцев на моб. устройствах
Добрый день, есть скрипт http://www.jqueryscript.net/demo/Fullscreen-Image-Pan-Zoom-Plugin-With-jQuery-pan-js/
нужно к нему добавить поддержку перемещения увеличенной картинки на мобильных устройствах с помощью пальцев.
И еще одна мелочь – после увеличения левой кнопкой мыши или тапом вернуть картинку в исходный размер. Пишите пожалуйста стоимость за которую Вы готовы сделать данную задачу.
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