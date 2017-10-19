Добавить в JS скрипт поддержку пальцев на моб. устройствах

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Добрый день, есть скрипт http://www.jqueryscript.net/demo/Fullscreen-Image-Pan-Zoom-Plugin-With-jQuery-pan-js/

нужно к нему добавить поддержку перемещения увеличенной картинки на мобильных устройствах с помощью пальцев.    

И еще одна мелочь –  после увеличения левой кнопкой мыши или тапом вернуть картинку в исходный размер. Пишите пожалуйста стоимость за которую Вы готовы сделать данную задачу.

JavaScriptjQuery
8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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