Вывести два произвольных поля - Wordpress (Woocommerce)

Установлен плагин Advanced custom fields на wordpress (woocommerce) - ссылка на плагин: https://ru.wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/

Нужно сделать два дополнительных поля для категорий товаров и грамотно вывести их

1. H1 категории.

2. Название категории в меню

Важно, чтобы эти поля выводились только если они заполнены. Если они не заполнены, то брался стандартный h1\название категории.