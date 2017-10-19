Оптимизация скорости загрузки страниц сайта.

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Закрыт10 заявок158 просмотров

Используя этот инструмент https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fwww.astro.in.ua&tab=desktop

Довести скорость загрузки на мобильных и пк до зеленого уровня.

8 лет назад
AlekseyKotenko
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров