AlekseyKotenko

Необхідно налаштувати цілі для рекламних кампаній у Google для односторінкового сайту, що має можливість відправки заявок та зворотного дзвінка. Визначте дії, такі як відправка заявок та натискання на кнопки, для оптимізації реклами.
Веду несколько интернет проектов
http://www.ibf.in.ua/ (нуждается в переходе на новую версию - если есть предложения пишите)
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется создать дизайн посадочной страницы для услуги анализа качества взаимоотношений, ориентированный на женщин 26-35 лет. Дизайн должен вызывать доверие и уверенность, исключая мрачные тона и сложные элементы. Необходима простота и лаконичность, готовая работа должна быть передана для верстки программисту. Предоставьте примеры сайтов для вдохновения.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
http://www.astro.in.ua/new-set/ С этой страницы не могу настроить получение писем на @ukr.net, а на @gmail.com приходят без проблем.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт astro.in.ua Выдаёт 404 ошибку по всем материалам,разделам и прочее..Завершен6 лет назад
Необходимо создать цели на этой странице http://www.astro.in.ua/new-set/ (все формы связи, обратных звонков и т.п.), привязать это к гугл анатиликс и гугл эдвордсКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Используя этот инструмент https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fwww.astro.in.ua&tab=desktop Довести скорость загрузки на мобильных и пк до зеленого уровня.Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт http://www.astro.in.ua/ работает на джумле 2.5.3 - необходимо обновить его и все модули до последних версий. А также удалить вредоносное ПО с сайта.Завершен8 лет назад
На внутренней странице сайта http://www.astro.in.ua необходимо создать рекламную страницу для мероприятия согласно макета в эксель. А также сделать версию страницы для мобильных.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
не отображаются материалы к2 в некоторых пунктах меню например, http://www.astro.in.ua/konsultatsiya-astrologa/goroskop-sovmestimosti-po-date-rozhdeniya.html http://www.astro.in.ua/konsultatsiya-astrologa/vybrat-imya-rebenku-vybor-imeni-po-date-rozhdeniya-podbor-imeni-dlya-novorozhdennyh.html а тут отображается... http://www.astro.in.ua/obuchenie/programma-obucheniya.htmlСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт: http://www.astro.in.ua/ Гуглу не нравится как отображается сайт на мобильных устройствах: 1. Ширина контента не соответствует области просмотра 2. Интерактивные элементы расположены слишком близко 3. Использование Flash в голосованиях. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Не работают рассылки при создании новых тем и уже подписанным пользователям.Завершен10 лет назад
Сайт http://www.astro.in.ua/ создает нагрузку на сервер очень большую. Хостер пишет следующий текст: astro.in.ua 2013-10-28 Account: houser Domain: astro.in.ua CPU: 252.78 Mem: 0.03 MySQL: 0.1 %CPU 88.3 - ./httpd 46.165.208.194 ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
http://www.astro.in.ua/ необходимо сделать нормальное отображение и работу сайта на малых экранах (планешты и моб телефоны). 1. проблемы с отображением шапки, 2. футер отображается неправильно - счетчик рейтинга налазит на банер, 3. на ...Завершен12 лет назад
http://www.astro.in.ua/ необходимо разместить кнопки соц сетей, согласно эскиза - разместить в левом нижнем углу всех материалов, кроме главной страницы - минимальный вес кнопок - гугл +1, Фэйсбук, ВК, ОК ...Завершен12 лет назад
Сайт http://www.astroacademy.spb.ru/ п. меню убежали во 2-ую строчку - нужно сделать в одну.Завершен12 лет назад
Сайт: http://www.astro.in.ua/ Не работает посик по форуму и сайту: выдает такую ощибку Warning: require_once(/home/houser/public_html/administrator/components/com_search/helpers/search.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/houser/public_html/components/com_search/views/search/view.html.php on line 23 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Не работает поиск по сайту и форуму http://www.astro.in.ua/ 2. Циклические переадресации по форуму http://www.astro.in.ua/forum/index.html 3. Настройка форума http://www.astroacademy.spb.ru/forum/index.html (не запоминает пользователей и выбрасывает на 404 страницу при повторном вводе логина пароля) ...Закрыт12 лет назад
http://www.astro.in.ua/ необходимо настроить отправку почты 1. через раздел контакты 2. настройка отправки уведомлений в форуме (http://www.astro.in.ua/index.php?option=com_kunena&Itemid=924&lang=ru&layout=list&view=category) указывайте дату месяц и год рожденияЗакрыт12 лет назад
Сайт: http://www.astro.in.ua/ Необходимо донастроить Сеф 404 1. Расставить приоритеты в публикации описаний и ключевых слов (Публикуются метатеги Сеф 404, если пусто - публикуются метатеги материала, если пусто публикуются метатеги п.меню) 2. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт http://www.test.astro.in.ua Джумла 2.5.6. 1. установить и настроить сеф 404 вместо артио 2. обеспечить чпу форуму http://www.test.astro.in.ua/forum.html 3. Обеспечить накопление ошибок 404 по форуму и сайту 4. Настроить страницу 404 ...Закрыт12 лет назад