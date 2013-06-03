AlekseyKotenko

Алексей Котенко AlekseyKotenko

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Веду несколько интернет проектов

http://www.astro.in.ua/

http://www.ibf.in.ua/ (нуждается в переходе на новую версию - если есть предложения пишите)

http://www.astroacademy.spb.ru/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

StarikovSEO-PPC
Артем 
30 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Налаштування цілей у Гугл Реклама
GoogleНастройка конверсий
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрое реагирование на необходимые правки. Как итог - быстрое выполнение задания!
Артем отличный исполнитель, сделал все быстро, все время на связи, дал четкие инструукции, рекомендации. Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
VIktoriaZubovich
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$120
10 баллов
3 года назад
Дизайн посадочной страницы (лендинг).
Хочу поблагодарить Алексея за интересный заказ! Работать было приятно и комфортно. Алексей активно участвовал в обсуждении различных моментов. Вовремя отвечал на смс, предлагал идеи. Оплата в срок, никаких задержек. Очень адекватный и приятный в общении заказчик, рекомендую!))
Хочу порекомендовать Викторию, как грамотного специалиста, знающего свое дело и умеющего общаться. Виктория, ответственная - все выполняется так, как оговорено и без всяких но, ну, если и пр... Всегда на связи, не пропадает, работает похоже 24\7 )) Адекватность - отличительная черта Виктории - благожелательный и терпеливый человек. Готова выходить за рамки оговоренного, в разумных пределах разумеется. При этом готова отстаивать свою профессиональную позицию, что немаловажно! Работой очень доволен. На мой взгляд, доведена до идеала! Рекомендую!
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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Настроить отправку и получение писем с сайта
Спасибо за проект. Постоянно на связи, приятное общение и моментальная оплата. Ещё раз Спасибо!
Александру спасибо! Все сделал как нужно, быстро и правильно!
Ответный отзыв
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Джумла
Joomla
Очень быстрая коммуникация и моментальная оплата с бонусом, Спасибо!
Александр, спасибо! Александр отреагировал на проблему очень оперативно и в достаточно поздний час! Сделал все быстро и все работает! СПАСИБО!!!
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lihai
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Настройка целей в эдвордс
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Алексей знает свое дело, постоянно на связи, терпелив и внимателен. Спасибо! Рекомендую!
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