AlekseyKotenko

Хочу порекомендовать Викторию, как грамотного специалиста, знающего свое дело и умеющего общаться. Виктория, ответственная - все выполняется так, как оговорено и без всяких но, ну, если и пр... Всегда на связи, не пропадает, работает похоже 24\7 )) Адекватность - отличительная черта Виктории - благожелательный и терпеливый человек. Готова выходить за рамки оговоренного, в разумных пределах разумеется. При этом готова отстаивать свою профессиональную позицию, что немаловажно! Работой очень доволен. На мой взгляд, доведена до идеала! Рекомендую!