Сеф 404

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Сайт http://www.test.astro.in.ua Джумла 2.5.6.

1. установить и настроить сеф 404 вместо артио

2. обеспечить чпу форуму http://www.test.astro.in.ua/forum.html

3. Обеспечить накопление ошибок 404 по форуму и сайту

4. Настроить страницу 404 ошибки

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12 лет назад
AlekseyKotenko
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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