Необходимо обновить код модуля с 6го для 7го Drupalа Чтобы работал так-же как и на 6й версии сайта или же сделать подобный функционал каталога. Подробности обсудим. Интересуют разработчики из Украины
Натяжка макета на другую CMS
Был приобретен шаблон VirtueMart на templatemonster.com адаптированный под Joomla, необходимо перенести/натянуть его на другую CMS (информация будет предоставлена).
Заявки фрилансеров
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