Натяжка макета на другую CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки131 просмотр

Был приобретен шаблон VirtueMart на templatemonster.com адаптированный под Joomla, необходимо перенести/натянуть его на другую CMS (информация будет предоставлена).

Joomla
12 лет назад
Dilaner
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров