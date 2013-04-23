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WordPress
Необходимо прикрутить шаблоны к Wordpress (потребуется многосайтовость)
Шаблоны сверстаны на Bootstrap, под WP не заточены.
Наличие работ на WordPress обязательно.
Оплата: Яндекс/Вебмани
Skype: markolofsen
Заявки фрилансеров
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