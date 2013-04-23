WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки199 просмотров

Необходимо прикрутить шаблоны к Wordpress (потребуется многосайтовость)

Шаблоны сверстаны на Bootstrap, под WP не заточены.

Наличие работ на WordPress обязательно.

Оплата: Яндекс/Вебмани

Skype: markolofsen

BootstrapWordPress
12 лет назад
glix
Марк 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров