Центр онлайн-тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки132 просмотра

Характеристики и возможности, которыми должен обладать сайт.

-Возможность внесения и редактирования всего контента Сайта сотрудниками ТЦ (Центр тестирования).

-Возможность самостоятельного добавления сотрудниками ТЦ пунктов меню, страниц, подстраниц.

-Возможность получения отзывов на отдельные материалы на страницах сайта;

-Возможность размещения форм обратной связи.

-Возможность создания для каждого абитуриента своего кабинета, посредством которого он будет иметь возможность получить всю информацию о результатах тестирования, о дате и месте проведения того или иного экзамена, о результатах распределения в ВУЗ-ы и т.п. Вся информация об абитуриентах должна храниться в соответствующих базах данных.

-Возможность осуществления абитуриентом on-line регистрации.

-Возможность прохождения пробного on-line тестирования.

-Защита от спама и ботов при размещении информации со стороны внешних пользователей (комментариев, форм обратной связи и т.д.).

-Возможность размещения прикрепленных файлов для скачивания – архивов, фотографий, файлов разных форматов, например MS Word, Excel, pdf и т.д, как на страницах в тексте, так и в прикрепленных файлах.

-Размещение счетчика посещения для ведения статистики посещаемости сайта;

-Возможность локального поиска информации на сайте.

-Тестирование сайта на наличие неполадок при разработке сайта, установление неполадок и их устранение;

-Создание on-line опросника и обеспечение его функционирования;

-Раскрутка сайта - регистрация ключевых слов к сайту в основных поисковых системах и их оптимизация;

-Бесплатная техническая поддержка в течении 1 года;

-Создание несколько Админов сайта;

-3 языка сайта (таджикский, русский и английский).

-ЦТ будет проводить Экзамены на ежегодной основе приблизительно для 40 000 абитуриентов, по этому сайт должен работать без каких либо неполадок.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКУ

- Доказанный опыт в разработке, внедрении и сопровождении минимум 3 (трех) сайтов (представляются контракты и акты внедрения или ввода в промышленную эксплуатацию).

- Возможность исправления возникающих ошибок и непредвиденных сбоев в течении не более чем 1 суток.

- Наличие постоянной телефонной горячей линии / Skype / ICQ / Email.

Оплата по этапная!

Интересует цена и срок разработки!

12 лет назад
fargat
Фаргат 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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