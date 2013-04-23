http://bananabomba.pusku.com/#!main нужно натянуть на cms - cms подойдет любая, можно самую простую. На сайте 5 страниц + ява. ps. на кодировку не обращать внимание, при работе будет норм. ...
Центр онлайн-тестирования
Характеристики и возможности, которыми должен обладать сайт.
-Возможность внесения и редактирования всего контента Сайта сотрудниками ТЦ (Центр тестирования).
-Возможность самостоятельного добавления сотрудниками ТЦ пунктов меню, страниц, подстраниц.
-Возможность получения отзывов на отдельные материалы на страницах сайта;
-Возможность размещения форм обратной связи.
-Возможность создания для каждого абитуриента своего кабинета, посредством которого он будет иметь возможность получить всю информацию о результатах тестирования, о дате и месте проведения того или иного экзамена, о результатах распределения в ВУЗ-ы и т.п. Вся информация об абитуриентах должна храниться в соответствующих базах данных.
-Возможность осуществления абитуриентом on-line регистрации.
-Возможность прохождения пробного on-line тестирования.
-Защита от спама и ботов при размещении информации со стороны внешних пользователей (комментариев, форм обратной связи и т.д.).
-Возможность размещения прикрепленных файлов для скачивания – архивов, фотографий, файлов разных форматов, например MS Word, Excel, pdf и т.д, как на страницах в тексте, так и в прикрепленных файлах.
-Размещение счетчика посещения для ведения статистики посещаемости сайта;
-Возможность локального поиска информации на сайте.
-Тестирование сайта на наличие неполадок при разработке сайта, установление неполадок и их устранение;
-Создание on-line опросника и обеспечение его функционирования;
-Раскрутка сайта - регистрация ключевых слов к сайту в основных поисковых системах и их оптимизация;
-Бесплатная техническая поддержка в течении 1 года;
-Создание несколько Админов сайта;
-3 языка сайта (таджикский, русский и английский).
-ЦТ будет проводить Экзамены на ежегодной основе приблизительно для 40 000 абитуриентов, по этому сайт должен работать без каких либо неполадок.
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКУ
- Доказанный опыт в разработке, внедрении и сопровождении минимум 3 (трех) сайтов (представляются контракты и акты внедрения или ввода в промышленную эксплуатацию).
- Возможность исправления возникающих ошибок и непредвиденных сбоев в течении не более чем 1 суток.
- Наличие постоянной телефонной горячей линии / Skype / ICQ / Email.
Оплата по этапная!
Интересует цена и срок разработки!
Заявки фрилансеров
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