Требуется перенос сайта на другой движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок249 просмотров

Нужно перенести сайт cleaning4you.ru на Джумла, также необходимо добавить вертикальное меню слева, убрать обратную связь, вместо обратной связи сделать разделы новости, отзывы и фотогалерея. Перенос сайта нужно сделать с сохранение всех тегов, ссылок, робот тхт и т.д

Просьба пишите стоимость и сроки работы

Joomla
12 лет назад
elenaVo
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$125
3 дня
Все хорошо, работа выполнена на 100%
норм

Заявки фрилансеров

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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