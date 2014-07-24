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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Работа выполнена от начала и до конца. Всё сделано качественно. Код чистый, понятный. Все текущие рабочие вопросы моментально решались. Рекомендую Александра. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Спасибо за проект. После заливки сайта на мой тестовый сервер для проверки, сумма была полностью оплачена. Надеюсь на постоянное сотрудничество со Стасом.
$120
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Александр выполнил работу на высоком уровне и в оговоренный срок. Все замечания исправлены качественно и быстро.
Ответный отзыв
Все замечательно! Важно! работал с предоплатой. Спасибо, таких заказчиков очень мало.
$100
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Мастер своего дела, сделал все качественно и в сроки, также после сдачи проекта консультировал и помогал в работе с сайтом. Рекомендую
Ответный отзыв
Все прошло успешно. Своевременная проверка и оплата. С Сергеем приятно работать!
$30
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Снова работал с Александром. Всё как всегда отлично!
Ответный отзыв
Все отлично! Проблем при работе не возникло.
$200
10 баллов
11 лет назад
Все сделано в лучшем виде. Доволен сотрудничеством. Сделана инструкция и ответы на все вопросы были получены. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Все хорошо. Сделал сайт на половину, получил оплату. Доделал сайт, получил остаток. Без проблем.