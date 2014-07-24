Rasy

Александр Rasy

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Заверстать и натянуть макет на Joomla 3
Joomla
Работа выполнена от начала и до конца. Всё сделано качественно. Код чистый, понятный. Все текущие рабочие вопросы моментально решались. Рекомендую Александра. Буду обращаться еще.
Спасибо за проект. После заливки сайта на мой тестовый сервер для проверки, сумма была полностью оплачена. Надеюсь на постоянное сотрудничество со Стасом.
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Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Перенос сайта с джумла 1.5 на джумла 3-х.
Joomla
Александр выполнил работу на высоком уровне и в оговоренный срок. Все замечания исправлены качественно и быстро.
Все замечательно! Важно! работал с предоплатой. Спасибо, таких заказчиков очень мало.
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astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать сайт на joomla
Joomla
Мастер своего дела, сделал все качественно и в сроки, также после сдачи проекта консультировал и помогал в работе с сайтом. Рекомендую
Все прошло успешно. Своевременная проверка и оплата. С Сергеем приятно работать!
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MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Сайт на Joomla 3.0: доработки и правки
Joomla
Снова работал с Александром. Всё как всегда отлично!
Все отлично! Проблем при работе не возникло.
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MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Нужна копия сайта
Все сделано в лучшем виде. Доволен сотрудничеством. Сделана инструкция и ответы на все вопросы были получены. Буду обращаться еще.
Все хорошо. Сделал сайт на половину, получил оплату. Доделал сайт, получил остаток. Без проблем.
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