Необходимо сделать сайт на joomla

Привет всем, есть дизайн сайта(все страницы которые отличаются друг от друга), необходимо верстануть и поцепить на движок джумлы. Сам по себе сайт - визитка, корпоративный. В прикрепленном файле макет главной страницы и еще нескольких которые я описываю ниже.. Особенность сайта - аудиозаписи (возможность добавление новых аудиозаписей, и чтобы они автоматом появлялись в нужном месте), также есть отзывы (задать вопрос называется на сайте) особеность этой страницы - когда человек вводит вопрос, он сначала попадет на модерацию, а ответ будет ауидофайлом. И еще будет на сайте фотогалерея (альбомы, при нажатии на альбомы будут фото). Более детально с показом всех макетов готов рассказать и показать. Всех желающих прошу указывать сроки и цену.