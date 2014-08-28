Необходимо сделать сайт на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок234 просмотра

Привет всем, есть дизайн сайта(все страницы которые отличаются друг от друга), необходимо верстануть и поцепить на движок джумлы. Сам по себе сайт - визитка, корпоративный. В прикрепленном файле макет главной страницы и еще нескольких которые я описываю ниже.. Особенность сайта - аудиозаписи (возможность добавление новых аудиозаписей, и чтобы они автоматом появлялись в нужном месте), также есть отзывы (задать вопрос называется на сайте) особеность этой страницы - когда человек вводит вопрос, он сначала попадет на модерацию, а ответ будет ауидофайлом. И еще будет на сайте фотогалерея (альбомы, при нажатии на альбомы будут фото). Более детально с показом всех макетов готов рассказать и показать. Всех желающих прошу указывать сроки и цену.

Joomla
11 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Мастер своего дела, сделал все качественно и в сроки, также после сдачи проекта консультировал и помогал в работе с сайтом. Рекомендую
Все прошло успешно. Своевременная проверка и оплата. С Сергеем приятно работать!

Заявки фрилансеров

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад