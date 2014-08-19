Сайт: http://adventure-time.su/ Установлен компонент социальной сети JomSocial. Сейчас проблема заключается в следующем: 1. Jomsocial не поддерживает интеграцию видео из вконтакте 2. Хотелось бы, чтобы видео и фото ...
Доработка сайта на "1С-Битрикс".
Требуется доработать сайт на битриксе. ( работа с шаблоном, форма оплаты и тд. )
Ищем ответственного исполнителя, с пониманием относящегося к пожеланиям заказчика и хорошо знающего эту CMS.
Обязательно наличие портфолио.
Выбранный исполнитель
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