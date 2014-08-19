Доработка сайта на "1С-Битрикс".

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок144 просмотра

Требуется доработать сайт на битриксе. ( работа с шаблоном, форма оплаты и тд. )

Ищем ответственного исполнителя, с пониманием относящегося к пожеланиям заказчика и хорошо знающего эту CMS.

Обязательно наличие портфолио.

11 лет назад
aleks-kypriy
Александр 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhendos_II
Евгений 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро. Евгений хорошо разбирается в своей работе! Сотрудничество продолжим и дальше.
Отличный заказачик, четкое тз и моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zhendos_II
Евгений 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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