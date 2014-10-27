Написать модуль для DLE

1) для отображения n последних новостей (см прикреплённый файл) для каждой категории

- в админке можно указать, какие категории участвуют

- в админке можно указать сколько статей отображать

- каждые 5 секунд категория пролистывается (меняется)

2) если статья является уроком (категория уроки или ещё как-то обозначить), т.е. создаётся список уроков по этой теме, под статьёй появляются стрелочки пред урок, след урок, а ниже идёт список уроков для этой категории