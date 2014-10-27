Модуль для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки172 просмотра

Написать модуль для DLE

1) для отображения n последних новостей (см прикреплённый файл) для каждой категории

- в админке можно указать, какие категории участвуют

- в админке можно указать сколько статей отображать

- каждые 5 секунд категория пролистывается (меняется)

2) если статья является уроком (категория уроки или ещё как-то обозначить), т.е. создаётся список уроков по этой теме, под статьёй появляются стрелочки пред урок, след урок, а ниже идёт список уроков для этой категории

DLE
11 лет назад
kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Всё отлично, спасибо!
Был и буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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