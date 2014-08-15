Починить DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок162 просмотра

Сайт на DLE перестал работать.

Есть бекап БД, дам доступ к ftp и phpmyadmin.

DLE
11 лет назад
nitro80
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$15
1 день
Александр починил БД моего сайта в ситуации, когда казалось что всё потеряно :)
Константин в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо Вам за очередной интересный (хотя не такой простой как казалось изначально) проект, рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад