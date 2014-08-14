Добавить загрузку файла в отправку заказа OpenCart

Есть сайт на OpenCart, стоит настроенный модуль Simple версии 3.8.3. Необходимо добавить в него функцию загрузки файла с реквизитами (pdf или word). Такая возможность есть в более поздней версии 4.х, могу его тоже предоставить (модуль куплен официально). Проблема в том, что обновленная версия полностью заменяет старую и надо все заново настраивать и т.д., к тому же на нашем хостинге обновленная версия так и не запустилась. Соответственно, нужно добавить эту функцию в старую версию ничего не переставляя. Пожалуйста, указывайте цену и сроки.