Нужен на постоянную удаленную работу ответственный, грамотный человек который сможет натянуть шаблон сайта (сайты визитки, представительства) на cms wordpress (в основном штатные модули). Дизайны сайтов - достаточно сложные, работы надо выполнять качественно. Мы ...
Перенос сайта c joomla 1 на joomla 3 с редизайном
На данный момент мы имеем сайт http://whitecompany.ru/, выполненный на joomle 1.x. (старый шаблон прилагаю в архиве) Сайт морально и технически устарел. Созрело желание произвести модернизацию в дизайне с не особо значительными изменениями и переехать на joomla версии 3.0 со всеми вытекающими сложностями.
Тех. часть в приложение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Привет. Есть вёрстка дизайна ~4 страницы. Есть движок на wp. 3 страницы вёрстки одеты на WP, нужно доодеть ещё одну страницу и донастроить мелочи (привязать кнопки меню - к страницам, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно доработать горизонтальное меню, добавить выпадающие подпункты менюСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется убрать подписи к блогам (прилагаю файлы): 1. Убрать на странице Язык Русский, Украинский 2. В каталоге поменять желтый цвет шрифта на черный 3. В рис. "перевести" на русский поменять admin ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перенести действующий сайт на CMS 1С Битрикс. Сайт fordealers.pro Дизайн и функционал сайта сохраняются в полном объеме. Технические параметры сайта(скорость загрузки и т.д.) ухудшиться не должны. Принимаются предложения с явно указанными ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Есть сайт на WordPress c темой Novomag. Тайтл рубрики отображается как Название сайта | Название рубрики, надо удалить Название сайта | Надо написать как это делается. Постоянные ссылки оформлены через Произвольно в виде ...Завершен11 лет назад
- $500
Требуются доработки сайта на CMS 1С Битрикс оперативно Сегодня требуется ряд правок на данной системе в основном верстка и подключение модулей. Оплату будем проводить по готовности работ. Работу нужно сделать сегодня до 20 часов ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Есть готовый сверстанный прототип сайта (в .html) из 12 страниц. Основной контент сайта - инфоблоки + формы обратной связи. Необходимо установить его на MODx CMS для возможности управления контентом, ...Завершен11 лет назад
Необходимо настроить и допилить (если нужно) плагин Ads Wordpress. Сейчас он работает некорректно, в форме добавления объявлений почему-то не отображаются поля с ценой и картинкой. Возможно, что еще какие-то коррективы понадобятся. ...Завершен11 лет назад