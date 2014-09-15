Перенос сайта c joomla 1 на joomla 3 с редизайном

На данный момент мы имеем сайт http://whitecompany.ru/, выполненный на joomle 1.x. (старый шаблон прилагаю в архиве) Сайт морально и технически устарел. Созрело желание произвести модернизацию в дизайне с не особо значительными изменениями и переехать на joomla версии 3.0 со всеми вытекающими сложностями.

Тех. часть в приложение.