Перенос сайта c joomla 1 на joomla 3 с редизайном

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок235 просмотров

На данный момент мы имеем сайт http://whitecompany.ru/, выполненный на joomle 1.x. (старый шаблон прилагаю в архиве) Сайт морально и технически устарел. Созрело желание произвести модернизацию в дизайне с не особо значительными изменениями и переехать на joomla версии 3.0 со всеми вытекающими сложностями.

Тех. часть в приложение.

Joomla
11 лет назад
pepbbs
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Iglar
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Всё ок. Рекомендую.
С Юрием приятно работать, четко поставленная задача, мгновенная оплата, всегда на связи. Рекомендую как отличного заказчика и приятного в общении человека.

Заявки фрилансеров

Iglar
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад