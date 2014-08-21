Программист на cms wordpress

Нужен на постоянную удаленную работу ответственный, грамотный человек который сможет натянуть шаблон сайта (сайты визитки, представительства) на cms wordpress (в основном штатные модули). Дизайны сайтов - достаточно сложные, работы надо выполнять качественно.

Мы предоставим Т.З. по функционалу с связь по скайпу/тел. в рабочее время (Украина) для оперативного решения текущих вопросов.

Объем работ 2-3 сайта в месяц. Сроки "надо на вчера" не предусматриваем.

От Вас возможность выделить 2-3 часа в день проекту (или возможно больше времени на выходных)

От нас своевременная оплата за выполненные работы. Постановка задач и учет времени в redmine

Преимущество программистам из Украины.

Тестовое задание будет к 28-29 августа