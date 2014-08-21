Программист на cms wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок220 просмотров

Нужен на постоянную удаленную работу ответственный, грамотный человек который сможет натянуть шаблон сайта (сайты визитки, представительства) на cms wordpress (в основном штатные модули). Дизайны сайтов - достаточно сложные, работы надо выполнять качественно.

Мы предоставим Т.З. по функционалу с связь по скайпу/тел. в рабочее время (Украина) для оперативного решения текущих вопросов.

Объем работ 2-3 сайта в месяц. Сроки "надо на вчера" не предусматриваем.

От Вас возможность выделить 2-3 часа в день проекту (или возможно больше времени на выходных)

От нас своевременная оплата за выполненные работы. Постановка задач и учет времени в redmine

Преимущество программистам из Украины.

Тестовое задание будет к 28-29 августа

WordPress
11 лет назад
Alexx535
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров