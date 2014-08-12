Требуются доработки сайта на CMS 1С Битрикс срочно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки145 просмотров

Требуются доработки сайта на CMS 1С Битрикс оперативно

Сегодня требуется ряд правок на данной системе в основном верстка и подключение модулей. Оплату будем проводить по готовности работ. Работу нужно сделать сегодня до 20 часов по Москве. 10 000 рублей

11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров