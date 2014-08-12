Требуются доработки сайта на CMS DiaFan оперативно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки119 просмотров

Требуются доработки сайта на CMS DiaFan оперативно

Сегодня требуется ряд правок на данной системе в основном верстка и подключение модулей. Оплату будем проводить по готовности работ. Оплата 12000 рублей

11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров