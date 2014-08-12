Добрый день. Возникла проблема после переноса сайта на домен .рф. Сначала не работал виджет категорий woocomerse, при нажатии на категорию писалось что "страница не найдена". Далее, после изменения настроек ссылок в админке, виджет нормально ...
Требуются доработки сайта на CMS DiaFan оперативно
Требуются доработки сайта на CMS DiaFan оперативно
Сегодня требуется ряд правок на данной системе в основном верстка и подключение модулей. Оплату будем проводить по готовности работ. Оплата 12000 рублей
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