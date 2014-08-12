Доработки сайта

Добрый день! Ищу прогрвммиста занающего MODX. Нужно на сате доработать пару вещей так же есть

Пишите в личку обсудим все, или скайп пишите.

Уважаемые -те кто очень долго не отвечает на сообщения-с теми не работаю. У меня самого много работы, я стараюсь всем отвечать по быстрому