Сайт-каталог на ModX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки211 просмотров

Задача: установка/разработка сайта-каталога на основе ModX Revo с использованием готового дизайна с подключением корзины (корзина только формирует список товаров и отправляет заказ на электронку администратору сайта) и фильтров.

Тематика ресурса: продажа новых и б/у автозапчастей.

Сайт-эталон:

http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/

http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/mercedes-benz/gl-class-x166-2012/zamok-dveri-peredney-levoy/

Вопросы, предложения (цена, срок) только в проект.

MODX
11 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров