Нужно сделать копию сайта на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок186 просмотров

Нужен ответственный программист, который сможет перенести сайт на Вордпресс.

Нужно сделать копию сайта, немного подредактировать шаблон, заменить шапку. Всё настроить чтобы корректно работало на другом домене.

WordPress
11 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена. Всё отлично.
Хороший заказчик, постоянно на связи. Оплата своевременно. Одним словом, рекомендую!

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад