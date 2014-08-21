Натяжка верстки на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок204 просмотра

Здравствуйте!

Нужно натянуть на wordpress 2 страницы сайта кулинарии.

От вас цена и сроки.

WordPress
11 лет назад
lanaun
47 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pavlinter
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
3 дня
Очень рекомендую Павла! Понимает с полу слова все, что необходимо сделать...Очень коммуникабельный и приятный в общении. Профи! Спасибо большое, Павел )))
Светлана понимающая. Не тыкает в сроки. Проблем вообще никаких не было.

Заявки фрилансеров

pavlinter
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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