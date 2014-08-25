MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок206 просмотров

Нужно сделать 2 правки на сайте modx:

1) сделать так чтобы не просто на Подробнее в карточку товара переходило, но и в нажатии на фотографии?2) вместо материала вынести на карточку товара ВСЕ ЦВЕТА в галерее, те например тут: http://maneken.tolkachev.biz/

MODX
11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$15
1 день
Рекомендую! Выполнил все качественно и в срок!
Своевременная оплата, понятное объяснение задачи. Продолжаю сотрудничество с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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