Нужно сделать 2 правки на сайте modx:

1) сделать так чтобы не просто на Подробнее в карточку товара переходило, но и в нажатии на фотографии?2) вместо материала вынести на карточку товара ВСЕ ЦВЕТА в галерее, те например тут: http://maneken.tolkachev.biz/