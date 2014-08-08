Есть сайт amitechточкаspbточкаru - его нужно перенести на wordpress полностью со всем содержимым и функционалом, немного изменить футер. Интересует стоимость/сроки.
Перенести сайт на cms opencart или другую
Есть сайт www.tmbeton.ru . Нужно перенести информацию с уже имеющегося сайта и новый уже готовый дизайн сайта (в приложении) на cms платформу с возможностью УДОБНОГО добавления товара в корзину (для яндекс маркета).
Сайт должен быть адаптивынй.
Реализовать в самый короткий срок не более 5 дней!
Работаю только по безопасной сделке!
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