Перенести сайт на cms opencart или другую

Есть сайт www.tmbeton.ru . Нужно перенести информацию с уже имеющегося сайта и новый уже готовый дизайн сайта (в приложении) на cms платформу с возможностью УДОБНОГО добавления товара в корзину (для яндекс маркета).

Сайт должен быть адаптивынй.

Реализовать в самый короткий срок не более 5 дней!

Работаю только по безопасной сделке!