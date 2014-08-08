Перенести сайт на cms opencart или другую

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок209 просмотров

Есть сайт www.tmbeton.ru . Нужно перенести информацию с уже имеющегося сайта и новый уже готовый дизайн сайта (в приложении) на cms платформу с возможностью УДОБНОГО добавления товара в корзину (для яндекс маркета).

Сайт должен быть адаптивынй.

Реализовать в самый короткий срок не более 5 дней!

Работаю только по безопасной сделке!

Opencart
11 лет назад
vovannumber1
Владимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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