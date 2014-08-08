Решение проблемы оформления заказа VirtueMart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок146 просмотров

Здравствуйте, появилась проблема с плагином OnePageCkeckOut, после нажаатия оформить заказ выкидывает на страницу изменения адреса доставки.

11 лет назад
LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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