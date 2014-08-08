Решение проблемы оформления заказа VirtueMart 2

Доброго времени суток. Нужно переделать сайт на joomala(какой сайт переделать скину в личку). Пример сайта как нужно сделать,вот:http://www.weblancer.net/users/zeniazik/portfolio/1203550.html#item или такой: http://www.specblank.ru Жду ваших предложений.Цена должна быть разумной.