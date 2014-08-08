Bitrix + МойСклад +доработка

Приветствую!

В первую очередь нужно интегрировать МойСклад (http://wiki.moysklad.ru/wiki/Интеграция_с_интернет-магазинами) с чистым пустым (натянут Аспро-Интернет-магазин) сайтом на битриксе (Бизнес)

В базе МойСклад около 1000 наименований товаров, нужные поля заполнены. Необходимо, чтоб они стали "товарами" в магазине. А так же, конечно, чтоб корректно осуществлялась синхронизация по остаткам, резервированию и прочим доступным функциям.

Далее - мультиязычность (рус, укр, англ). Мультивалютность (грн, руб, долл). И разные уровни цен для разных категорий клиентов.

Прошу сбрасывать заявки с ценами и сроками по каждому пункту:

1. Интеграция и синхронизация с Мойсклад.

2. Мультиязычность.

3. Мультивалютность.

4. Типы цен для разных клиентов.

Спасибо!