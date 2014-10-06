Правки на Opencart

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки186 просмотров

Здравствуйте.

какой-то глюк произошел и не могу заменять слайды. Просьба поменять и показать, как это делается.

А так же вместо окошка твиттера на главной странице поставить инстаграм.

Opencart
11 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо за помощь, хоть и не получилось инстаграм вставить)
Хороший заказчик, очень приятно было работать, очень печально что у вас не получилось настройка соц. сетей.

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
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Системы управления (CMS)