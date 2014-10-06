День добрый уважаемые Фрилансеры, нужен человек который сможет помочь в следующем : Есть сайт на opencart движке и вывод товара у него отличается от дефолтного к примеру : http://bezlimit-mts.ru/numbers/ ...
Правки на Opencart
Здравствуйте.
какой-то глюк произошел и не могу заменять слайды. Просьба поменять и показать, как это делается.
А так же вместо окошка твиттера на главной странице поставить инстаграм.
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