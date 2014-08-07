Сайт каталог на joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки144 просмотра

Нужно сделать сайт каталог по функционалу напоминающий http://wikigogo.org/

Карту и необходимые скрипты предоставлю. Уже все реализовано.

Joomla
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров