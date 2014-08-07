http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42313.html вот этот шаблон нужно доработать с учетом структуры http://mebstal.ru/ Визуально это получается увеличить меню на 4 пункта (горизонтальное), привести в порядок шапку, шаблон новостей, фотогаллереи я не нашел ...
Сайт каталог на joomla 2.5
Нужно сделать сайт каталог по функционалу напоминающий http://wikigogo.org/
Карту и необходимые скрипты предоставлю. Уже все реализовано.
Заявки фрилансеров
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