Запустить сайт на новом сервере

сайт на CMS Joomla, перенесли на другой сервер, открывается только главная страница, до прошлого "сайтостроителя" не достучаться уже, чтобы спросить что и как...

сайт использует flash, т. е. после перехода с главной, должна открываться страничка с флеш-роликом

собственно сайт: www.formulamebel.ru

другие сайты на этом же сервере и на этой же жумле работают, но без флеш.

детальное обсуждение после выбора специалиста.