Запустить сайт на новом сервере

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Завершен6 заявок181 просмотр

сайт на CMS Joomla, перенесли на другой сервер, открывается только главная страница, до прошлого "сайтостроителя" не достучаться уже, чтобы спросить что и как...

сайт использует flash, т. е. после перехода с главной, должна открываться страничка с флеш-роликом

собственно сайт: www.formulamebel.ru

другие сайты на этом же сервере и на этой же жумле работают, но без флеш.

детальное обсуждение после выбора специалиста.

Joomla
11 лет назад
amfree
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SpbSta
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень много грубит. Уморительные скриншоты "вредоносного кода" - оставленные в доказательство наличия дыр страницы дефейсов. Кратко: В четверг договорились до 2-х дня пятницы сделать работу. Пятница, 14:00 работа сделана. Заказчика нет как и денег. ( Работа выполнялась по ssh на сервере заказчика. Есть логи. ) Понедельник - приходит предоплата. Вторник - "верните деньги мне не нужна работа". Позже будет подробное описание.

Заявки фрилансеров

SpbSta
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад